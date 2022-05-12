شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «آبل» يفقد 22% من قيمته السوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تراجعه اليوم الخميس ليفقد نحو 22% من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل موجات البيع الكثيف لأسهم شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم آبل تراجع اليوم بنسبة 3ر3% إلى 66ر141 دولار ليسجل أقل مستوى له منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأدى تراجع السهم إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية بنحو 696 مليار دولار مقارنة بقيمتها القياسية يوم 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأضافت بلومبرج أن هذا التراجع جعل شركة النفط السعودية العملاقة آرامكو تصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي ارتفع سعر سهمها مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.

جاء تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر ناسداك 100 لأسهم شركات التكنولوجيا خلال الأيام الأربعة الماضية بأكثر من 7% ليستمر تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول فترة تراجع للمؤشر منذ .2012