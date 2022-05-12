شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مستخدمي الأنترنت في مصر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي عدد مشتركي الأنترنت عن طريق المحمول نحو 63.4 مليون مستخدم في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 52.4 مليون مستخدم في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11 مليون مستخدم.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق "USB Modem" تراجع في المقابل ليصل إلى 2.1 مليون مستخدم في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 ملايين مستخدم في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 1.9 مليون مشترك.

وتقدمت مصر في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الانترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.