أخبار البورصة اليوم الخميس 12-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخيمس، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 324.9 مليون ورقة مالية بقيمة 957.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.99%، والعرب على 7.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 144.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، 36 ألف سهم، 1685 سهم، 37 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2.25 مليون سهم، 2.14 مليون سهم، على التوالي.

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سهم خزينة

أعلنت 5 شركات وهم الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 340 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2%، والثانية 5 ملايين سهم ليصل إجمالي ما بحوزة الشركة 80.8 مليون سهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة، والثالثة 3 آلاف سهم، والرابعة 81.4 ألف سهم، والخامسة 28.5 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.84%.

شركة المشروعات الصناعية

قالت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إن قد صدر حكم استئنافي رقم 514 لسنة 13 ق اقتصادية القاهرة المقام من المصفي لاتحاد العاملين المساهمين بصفته ضد الشركة بأن تؤدي مبلغ وقدره 3 ملايين جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24 أبريل عام 2019 حتى تاريخ السداد للمدعي، وتم إخطار الشركة بالصيغة التنفيذية بتاريخ 10 أبريل عام 2022 وجاري تنفيذ الحكم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 343.1 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 26.7%، وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 138.0% ليبلغ 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 9.8 نقطة مئوية ليسجل 20.9% خلال نفس الفترة، في ضوء نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه تي ليس)، صافي تمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المنفذة خلال الربع الأول حوالي 600 مليون جنيه، وصافي أرباح بقيمة 26.2 مليون جنيه من الأنشطة الرئيسية خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق.