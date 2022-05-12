شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخيمس، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 324.9 مليون ورقة مالية بقيمة 957.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.99%، والعرب على 7.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.257 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.52%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 81 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.61%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.193 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.75%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.971 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.325 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.42%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.655 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.