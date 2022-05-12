شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "CIB" وتراجع "المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 216.012 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 125.608 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.669 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.977 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 376.633 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 324.9 مليون ورقة مالية بقيمة 957.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.99%، والعرب على 7.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.