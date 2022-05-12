شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات التليفون الأرضى ترتفع إلى 11 مليون عميل.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الاشتراكات للتليفون الأرضي إلى 11.31 مليون اشتراك بنهاية يناير 2022 مقارنة بين 11.01 مليون اشتراك في ديسمبر 2021 و 10.52 مليون اشتراك في يناير 2021.

وشهدت التليفون الأرضي زيادة مضطردة في حجم الاشتراكات خاصة في 3 سنوات الماضية بفضل ضح استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وصلت إلى مايزيد عن 30 مليار دولار في 2019 وفقا لتصريحات حكومية حيث يعتمد الاشتراك بخدمات الانترنت فائق السرعة الاشتراك بخدمات التليفون الأرضي.

وساهمت خطة تطوير الانترنت والبنية التحتية في تمكبم الشركة المصرية للاتصالات بمضاعفة سرعات الانترنت في 2019، مع تيسير طرق سداد الراوتر، دفع شريحة كبيرة للاشتراك بالخطوط الأرضية والانترنت خاصة مع اتجاه قطاعات كبيرة للعمل من المنزل آنذاك بسبب جائحة كوفيد 19.

ووصل حجم الاشتراكات في ADSL إلى 10.18 مليون اشتراك في يناير 2022 مقارنة بنحو 10.07 مليون اشتراك في ديسمبر 2021 و 8.96 مليون اشتراك في يناير 2021.

ويصل إجمالي سعة السنترالات 23.88 مليون اشتراك في يناير 2022 مقارنة بنحو 24.13 مليون اشتراك في ديسمبر 2021 و 24.85 في يناير 2021.

مشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك

عدد المشتركين حكومي 3%

عدد المشتركين تجاري 9%

عدد المشتركين بالمنازل 89%