شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية مع مخاوف رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد يوم من بيانات التضخم الأمريكية التي أثارت مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8 بالمئة عند الإغلاق، متخليا عن معظم مكاسب منتصف الأسبوع. وتصدرت قطاعات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات والتعدين الخاسرين.

جاء ذلك بعد يوم من رهان المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر، وذلك بعد أن تباطأ نمو أسعار المستهلكين في أبريل نيسان لكنها كانت لا تزال أعلى مما توقعه الاقتصاديون.

وقال مارك هيفيل كبير مسؤولي الاستثمار في يو.بي.إس جلوبال لإدارة الثروات في مذكرة "نتوقع أن تظل بيانات التضخم مصدر قلق رئيسي لكل من واضعي السياسات والمستثمرين خلال الأشهر المقبلة.