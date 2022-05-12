الوفد السعودي

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وتضمن جدول الأعمال عقد عدة لقاءات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شريني ماخر، ونائب وزير الزراعة يان كيس جويت، ومفوضة وكالة الاستثمار الأجنبي الهولندية الدكتورة هيلدا فان دير مير، وعمدة مدينة روتردام أحمد أبوطالب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الذي يزور هولندا برئاسة نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، عقد اللقاءات وجلسات العمل المشتركة مع الجانب الهولندي لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.وتضمن جدول الأعمال عقد عدة لقاءات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شريني ماخر، ونائب وزير الزراعة يان كيس جويت، ومفوضة وكالة الاستثمار الأجنبي الهولندية الدكتورة هيلدا فان دير مير، وعمدة مدينة روتردام أحمد أبوطالب.

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