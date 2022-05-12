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وأوضحت الأمانة أنه بإمكان صاحب المنشأة التقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية، مؤكدة أن الهدف هو خدمة المستفيدين عبر رقمنة الخدمات وتقليل عدد المراجعين، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصحيح الرخص التجارية الكترونيا، خدمة أطلقتها أمانة منطقة عسير، والتي تمكن أصحاب المنشآت التجارية إلى تحديث بيانات الرخصة عبر منصة «بلدي»، وذلك لفترة موقتة حتى تاريخ 11 / 8 / 2022.وأوضحت الأمانة أنه بإمكان صاحب المنشأة التقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية، مؤكدة أن الهدف هو خدمة المستفيدين عبر رقمنة الخدمات وتقليل عدد المراجعين، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».

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