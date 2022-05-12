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وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تقليل عدد الزوار في الأمانات، والاستفادة من الخدمة الكترونيا في أي وقت، ومن أي مكان؛ دعما منها للقطاع التجاري عموما، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية دعت أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من خدمة تصحيح الرخص التجارية وتحديث البيانات عبر منصة «بلدي»، التي تستمر حتى 11 أغسطس 2022، مع السماح لصاحب المنشأة بالتقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منته.وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تقليل عدد الزوار في الأمانات، والاستفادة من الخدمة الكترونيا في أي وقت، ومن أي مكان؛ دعما منها للقطاع التجاري عموما، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».

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