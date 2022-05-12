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وتأتي زيارة السواحة للولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة، ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء، إذ قام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز، واطلع على جهود ونشاطات وكالة الفضاء الأمريكية في استكشاف الفضاء والمهمات الحالية الجارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء ومركز كينيدي التابع لـ «ناسا» يتضمن تبادل الخبرات والتقنيات في قطاع الفضاء وبحث فرص الاستثمار في إنشاء وإدارة الموانئ الفضائية، تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله السواحة مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، حيث كان في استقباله، المدير المساعد لمركز كينيدي للفضاء برتن سمرفيلد.وتأتي زيارة السواحة للولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة، ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء، إذ قام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز، واطلع على جهود ونشاطات وكالة الفضاء الأمريكية في استكشاف الفضاء والمهمات الحالية الجارية.

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