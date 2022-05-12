شركة البحر الأحمر للتطوير عضو في منظمة السياحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن انضمامها أخيرا لمجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية.

وأكد المدير التنفيذي لإدارة التسويق والعلامة التجارية بشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا عبدالله الزهراني أن العضوية تسمح للجهات المنتسبة بتحقيق رؤية محلية وإقليمية وعالمية من خلال شبكة وقنوات منظمة السياحة العالمية، فالأعضاء المنتسبون هم الأداة الأساسية في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص في قطاع السياحة.

وقال «تعزز العضوية تركيز شركة البحر الأحمر للتطوير المستمر على تبني النهج المتجدد في التطوير السياحي لمساعدتها على تحقيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، كما أنه بالنظر إلى مشاريعنا الضخمة، كوجهتي البحر الأحمر وأمالا، أؤمن بأن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يفضي لنتائج إيجابية للغاية ويسمح لنا في الوقت ذاته بوضع معايير جديدة للتطوير السياحي المستدام في الوقت الذي نعمل على الترحيب بضيوفنا الأوائل في مثل هذا الوقت العام المقبل».

وأضاف «سيحمل افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة العربية السعودية العديد من الفرص المميزة لزيادة فعالية الاستراتيجية الترويجية للوجهات السياحية في الشرق الأوسط باعتبار منطقتنا غنية ليس فقط بالعجائب الطبيعية الممتدة من جبال عمان الوعرة مرورا بالكثبان الرملية الساحرة في صحراء الربع الخالي الشاسعة في المملكة ، ولكنها أيضا موطن لنسبة كبيرة من أهم المواقع الثقافية والتاريخية في العالم».