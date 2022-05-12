شكرا لقرائتكم خبر عرض الفرص الاستثمارية في مؤتمر التعدين الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف افتتح نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الأفريقي Mining Indaba؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية وإمكانيات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين.

وشارك في الجلسة الحوارية ممثلون لعدد من الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح «استثمر في السعودية»، وسلط الضوء جميل الغامدي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على نظرة عامة حول مستهدفات ومنجزات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما أشارت هيا القحطاني من وزارة الاستثمار إلى دور برنامج «استثمر في السعودية» مستعرضة الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم.

وتحدثت جواهر الدغيثر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة، فيما وضح مصطفى مكي ممثل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أهمية البيانات الناتجة عن المسوح الجيولوجية، وقدم عرضا توضيحيا لقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، وأهم المعادن المتوفرة في المملكة، فيما أشار عبدالرحمن البلوشي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة المتضمنة عددا من المواقع التعدينية في مختلف المناطق.

يذكر أن المملكة تستهدف من خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» إيجاد سبل جديدة للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة، وذلك للنهوض بقطاع التعدين، بالإضافة إلى إبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) خلال عام 2021م، ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).