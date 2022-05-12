شكرا لقرائتكم خبر عن إي تيربو نيوز: «الطراز السعودي».. أحدث صيحة سياحية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * تعرف السعودية كيف تجذب الراغبين في المغامرة، والمستكشفين الثقافيين، وأولئك الذين يبحثون عن تجربة سفر غنية وفريدة من نوعها

* رحبت المملكة بأكثر من 62 مليون زيارة محلية ودولية على مدى السنة الماضية، وسجلت تعافيا بنسبة 72 ٪ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي والإقليمي

سلط موقع «إي تيربو نيوز» الضوء على الرواج السياحي الكبير، الذي تتمتع به المملكة في الفترة الحالية، حيث أصبح الطراز السعودي هو الاتجاه السياحي الأكثر شعبية حول العالم في الفترة الحالية - حسب وصف الموقع - بفضل تفردها على مستوى سياحة رجال الأعمال والسياحة الترفيهية على حد سواء، كما جذبت المتشوقين للتعرف على جمال الأصالة العربية.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تتوقع المملكة استقبال زيارات سياحية قياسية في عام 2022».

وأشاد الموقع بشكل خاص بالمجهود الذي تبذله هيئة السياحة السعودية، التي تم إطلاقها في يونيو 2020، وهي المسؤولة عن تسويق الوجهات السياحية السعودية في جميع أنحاء العالم، وتطوير عروض الوجهة من خلال البرامج والباقات المختلفة، كما تشمل مهمتها تطوير الوجهات الفريدة للبلاد، واستضافة الأحداث الصناعية والمشاركة فيها، والترويج للعلامة التجارية للوجهة السعودية محليا وخارجيا.

وأضاف الموقع: «تقوم هيئة السياحة السعودية بعمل رائع، حيث ينظر الآن إلى النمط السعودي على أنه اتجاه السياحة القادم عالميا. وهي تدير 16 مكتبا تمثيليا حول العالم، كما تخدم 38 دولة».

ولفت الموقع إلى الجمال والتنوع الذي تتمتع به المملكة، من الساحل البكر المذهل للبحر الأحمر إلى جمال الدرعية التاريخي، وحتى جبال عسير الخصبة، وأردف: «تعرف السعودية كيف تجذب الراغبين في المغامرة، والمستكشفين الثقافيين، وأولئك الذين يبحثون عن تجربة سفر غنية وفريدة من نوعها».

ونقل الموقع عن فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة السياحة السعودية، قوله: «نحن سعوديون جديدون نابضون في أسلوب الحياة، ولدينا كل ما يلزم لإرضاء المسافر الفضولي».

وأضاف: «المملكة العربية السعودية لا تضاهى، في تنوعها، وثقافتها الغنية، وكرم الضيافة العربي الأصيل في شعبها، والمواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الفريدة».

ولفت الموقع إلى أن ما شهدناه من تطور سياحي في السعودية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية لا يقل عن كونه رائعا، حيث رحبت المملكة بأكثر من 62 مليون زيارة محلية ودولية، وسجلت تعافيا بنسبة 72 ٪ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي والإقليمي.

وتابع حميد الدين: «هناك الكثير مما هو جديد ومثير وملهم للمسافرين، حيث شهد موسم الرياض وحده أكثر من 15 مليون زائر، واستقبل موسم جدة الذي تم إطلاقه مؤخرا أكثر من 200 ألف زائر في الأيام الثلاثة الأولى له. ولدينا أربعة طهاة جدد حاصلين على نجمة ميشلان يعتزمون فتح مطاعم في الدرعية هذا العام، بالإضافة إلى افتتاح فنادق جديدة في الرياض وجدة والعلا - وفي وقت لاحق من هذا العام - في مشروع البحر الأحمر».

واستطرد: «ما تفعله السعودية فرصة لا يجب تفويتها للمستثمرين والزوار على حد سواء».

وأوضح «إي تيربو نيوز» أنه منذ إطلاقها، عززت هيئة السياحة السعودية التزامها بخدمة احتياجات شركات السياحة والشركاء التجاريين الآخرين، كما تعمل مع شركاء السفر لتطوير أعمالها وتنميتها بنجاح، وبالتالي رفع عدد الزيارات السياحية إلى السعودية.