شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. الدولار يتراجع "11 قرشا" أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 12-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تطورات أسعار الذهب فى ظل التوترات العالمية القائمة، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وإعلان وزارة التخطيط التوسع في قاعدة مشروعات الشبكة القومية للكهرباء.

الدولار يتراجع "11 قرشا" أمام الجنيه فى البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12-5-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا انخفاضا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر بمقدار "11 قرشا" وسجل 18.34 للشراء، 18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره

التخطيط: 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء

يُعدُّ قطاع الكهرباء من اهم القطاعات الرئيسية للدولة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

الغرف التجارية: التوجيهات الرئاسية تعيد الانضباط فى أسعار كافة السلع

تلقي المجتمع التجاري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل بموجة واسعة من الترحيب والارتياح .

يحيى زكى: الانتهاء من أول مشروع يابانى بالسخنة قريباً ونتطلع لمزيد من الاستثمارات

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير "أوكا هيروشي" سفير اليابان لدى القاهرة في مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة ومجالات التعاون بين الشركات اليابانية والمنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية.

وزيرة الصناعة التونسية: حريصون على دفع العلاقات مع مصر فى شتى المجالات

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى، عمق وعراقة العلاقات التونسية المصرية الممتدة عبر التاريخ وعلى الحرص المستمر للبلدين على دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية وغيرها.

4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس فى أبريل الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. 7.7 % زيــادة فـى إيداعات صندوق التوفير عام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشــرة السنـوية" لإحصاءات الخدمــات الـــبريدية" عـام 2020/ 2021 وكان من أهم مؤشراتها بلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 103,1 مليار جنيه عـام 2020/2021 مقابل 95,7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,7 ٪.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1130جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعا للمرة الثانية بحوالي 20 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1130 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح.

حول "الطريق لمؤتمر المناخ

رانيا المشاط تُشارك بالقمة الدوليةNET ZeroCOP27"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية افتراضية تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27" وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية NET Zero، التي نظمتها رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ،

تنمية المشروعات يتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى لتنفيذ البرامج

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المانحة والدولية ومن أهمها الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى اللذان يمولان عدد من المشروعات والبرامج التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات.