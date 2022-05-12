شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "المنسوجات" و"التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، وتصدرت القطاعات المتراجعة الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاعي خدمات النقل والشحن والموارد الأساسية بنسبة 2.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، ثم قطاعات اتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 324.9 مليون ورقة مالية بقيمة 957.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.99%، والعرب على 7.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.