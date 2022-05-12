الدولار يتراجع 13 قرشا أمام الجنيه في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الخميس، 12 مايو، بالبنوك، بمقدار 13 قرشا، ليسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 18.32 جنيه للشراء، 18.41جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.32 جنيه للشراء.



18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.32 جنيه للشراء.

18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.33 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.34 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.