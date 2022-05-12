انهيار أسعار الذهب في مصر.. والمعدن الأصفر يخسر 70 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الخميس 12 مايو، بقيمة 70 جنيها، ليسجل عيار 21، 1150 جنيها للجرام.

وجاء التراجع الحاد بفعل هبوط سعر الدولار في مصر بحوالي 11 قرشا، وكذلك تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق خلال الساعات الماضية.

وكانت أسعار الذهب، سجلت الجمعة 6 مايو، أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، إذ وصل عيار 21 لـ1230 جنيها للجرام.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق رفع سعر الفائدة 1% عقب اجتماع استثنائي.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الخميس، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 985 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 1150 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1315 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9200 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.