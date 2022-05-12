شكرا لقرائتكم خبر عن فاليو توقع اتفاقية مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("شركة ڨاليو")، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م.، اتفاق مع شركة أمازون (Amazon) لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg ("الاتفاق التجاري"). ووفقا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم شركة ڨاليو بإتاحة بعض ادوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم اجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

وبتاريخ12 مايو 2022، واتصالا بتوقيع الاتفاق التجاري، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. وشركة أمازون (Amazon) بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement) ("اتفاق صفقة الاستثمار")، اتفقت بموجبه شركة أمازون (Amazon) على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار أمريكي (post-money). ويكون ذلك الخيار قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.