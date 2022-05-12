شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "ماونتن فيو" بقيمة 15.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لعدد 81.5 ألف سهم بقيمة 15.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة جولدن بيتش مرسى علم للتنمية السياحية-فندق لازولي مرسى علم لعدد 13.6 ألف سهم بقيمة 13.6 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم فندق كلوب رأس سومة لعدد 5571 سهم بقيمة 6.6 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة أرابيلا للتنمية السياحية والعمرانية لعدد 5580 سهم بقيمة 5.58 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 505 ألف سهم بقيمة 46.9 مليون جنيه لعدد 98 عملية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.095 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 324.9 مليون ورقة مالية بقيمة 957.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.99%، والعرب على 7.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.9 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.