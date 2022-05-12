شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، تصدرها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 6.121% خاسرًا 596.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9150.63 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 5.72% خاسرًا 201.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.57 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 4.06% خاسرًا 543.78 نقطة ليغلق عند مستوى 12835.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.12% خاسرًا 27.38 نقطة ليغلق عند مستوى 22646.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 209.8 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 6.30%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.28%، يليه قطاعات الاتصالات، والتأمين، والاستثمار والتمويل، والإعلام والترفيه، والأدوية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.68%، 3.61%، 3.48%، 3.43%، 3.35%، 3.25%.

وقفز 19 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.67%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 2.36%، وتراجع 191 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 8.57%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 8.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 5.72% خاسرًا 201.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 292.6 مليون سهم محققة ما قيمته 840.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 15.3 ألف صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 7.29%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 7.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.44%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات بنسبة 4.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.17%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.99%.

وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.84%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 45.9 مليون ورقة بقيمة 260 مليون درهم.

بورصة أبو ظبى

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 6.121% خاسرًا 596.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9150.63 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.756 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 338.7 مليون سهم، بقيمة 2.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.3 ألف صفقة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 9.56%، أعقبه الاتصالات بنسبة 5.80%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 5.55%، ثم قطاعي الطاقة والمرافق العامة بنسبة 4.53%، 4.44%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والتقديري للمستهلك بنسبة 2.85%، 2.67%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.31%.

وتراجع 45 سهمًا على رأسها سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 9.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 378.8 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.58% خاسرًا 51.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1959.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 866.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 206.74% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.54%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 196.21% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 8.33%، 7.29%، 4.33%، 2.11%، 1.38%، 0.2%، على التوالي.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 21.98% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.92%، وهبط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.43% خاسرًا 327.79 نقطة ليغلق عند مستوى 13143.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.5 مليون سهم بقيمة 826.8 مليون ريال عبر تنفيذ 25.1 ألف صفقة، وتراجع 44 سهمًا، وارتفعت 3 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 3.51%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.05%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، 0.90%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.41%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.36% خاسرًا 273.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7868.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.38% خاسرًا 305.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8737.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.27% خاسرًا 205.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6079.03 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.92% خاسرًا 258.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6328.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 493.7 مليون سهم بقيمة 134.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 26.5 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 5.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.38%، يليه قطاع العقار بنسبة 4.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.48%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 2.85%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.38%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.88%، 0.83%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%.