شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار انخفاضا بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك أمام الجنيه المصرى بمقدار "17 قرشا"، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 18.28 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.29 جنيه للشراء، 18.36جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.29 جنيه للشراء، 18.36جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.27 جنيه للشراء، 18.36جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.27 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.28 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.28 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.29 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.