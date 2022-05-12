شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سلة خامات (أوبك) 84 سنتا لتستقر عند 109.2 دولارات للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم /الخميس/ ان سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 84 سنتا ليستقر عند 109.2 دولارات للبرميل في تعاملات امس الاربعاء بعد ان كان السعر 18ر108 دولارات أمس الأول الثلاثاء.

وجاء في نشرة المنظمة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولارا للبرميل.

وقالت منظمة (أوبك) في تقريرها الدوري الأخير أن أسعار النفط الخام وبينها خامات (أوبك) ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل في شهر مارس وللشهر الثالث على التوالي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية والمخاوف من احتمال حدوث نقص كبير في إمدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية.

وأضافت أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب التوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب على النفط على المدى القصير مشيرة الى ان سعر سلة (أوبك) المرجعية زاد بمقدار 53ر19 دولارا أو 8ر20 في المئة ليستقر عند 48ر113 دولارا للبرميل.

يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الـ28 في الخامس من شهر مايو الجاري على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 432 الف برميل في اليوم خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أن العوامل الأساسية للسوق النفطية من العرض والطلب متوازنة وسليمة وأن التقلبات الحالية في الاسعار ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن دول تحالف (أوبك +) تمكنت من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من الوباء فيما ما تزال منظمة (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.