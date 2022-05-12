شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع متأثرة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد الذهب تقلبات سعرية اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار إلى أعلي مستوياته في 20 عاما ليوازن الدعم للمعدن النفيس من تراجع عائدات السندات الأمريكية بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك على الأرجح بسياسته الراهنة لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1853.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1851.70 دولار للأوقية.