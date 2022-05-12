شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: انخفاص إنتاج النفط من روسيا لن يسبب نقص في الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن انخفاض إنتاج النفط من روسيا بسبب تداعيات غزوها‭ ‬لأوكرانيا لن يسبب نقصا في الإمدادات العالمية في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى وتباطؤ الطلب بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية".