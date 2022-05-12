شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 12-5-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار العملات انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية فى البنوك اليوم الخميس 12-5-2022، حيث سجل سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه المصرى وسجل 18.34جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.45جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.15 للشراء، 19.37جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.42 للشراء، 19.55جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومانخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.34جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.45جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.15 للشراء، 19.37جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.42 للشراء، 19.55جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.34 جنيه للشراء، 22.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ22.70 جنيه للشراء، 22.87 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومانخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتراجع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.51 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.86 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.