شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10823 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13368 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2831 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 144.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، 36 ألف سهم، 1685 سهم، 37 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2.25 مليون سهم، 2.14 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت 5 شركات وهم الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 340 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2%، والثانية 5 ملايين سهم ليصل إجمالي ما بحوزة الشركة 80.8 مليون سهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة، والثالثة 3 آلاف سهم، والرابعة 81.4 ألف سهم، والخامسة 28.5 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.84%.

في سياق منفصل قالت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إن قد صدر حكم استئنافي رقم 514 لسنة 13 ق اقتصادية القاهرة المقام من المصفي لاتحاد العاملين المساهمين بصفته ضد الشركة بأن تؤدي مبلغ وقدره 3 ملايين جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24 أبريل عام 2019 حتى تاريخ السداد للمدعي، وتم إخطار الشركة بالصيغة التنفيذية بتاريخ 10 أبريل عام 2022 وجاري تنفيذ الحكم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 343.1 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 26.7%، وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 138.0% ليبلغ 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 9.8 نقطة مئوية ليسجل 20.9% خلال نفس الفترة، في ضوء نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه تي ليس)، صافي تمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المنفذة خلال الربع الأول حوالي 600 مليون جنيه، وصافي أرباح بقيمة 26.2 مليون جنيه من الأنشطة الرئيسية خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، صافي مبيعات محلية وخارجية من الغزل بلغ 122.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقارنة بصافي مبيعات 81.058 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، وبلغ صافي الربح 16.8 مليون جنيه مقابل خسائر 19.4 مليون جنيه.