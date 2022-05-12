شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكترونى ابتداء من 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، أنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى منتصف أبريل 2022، لافتًا إلى بدء إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

وأكد عبد القادر، أن منظومة الايصال الالكتروني تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى ، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى أن المصلحة تسرع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب ، وذلك وفقًا لتوجيهات القياده السياسية ووزير المالية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.

واستعرض " رضا عبد القادر " بعض الملامح عن منظومة الإيصال الإلكترونى قائلا إنها ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكترونى ، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين ، موضحًا أنه يتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS وأنظمة ERP لدى الممول ، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب " إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا ، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي ، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني ، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأشار " عبد القادر " إلى أن إجراءات العمل بمنظومة الإيصال الإلكترونى تتمثل فى الاستعداد لإصدار الإيصالات عن طريق أجهزة نقاط البيع POS او انظمة ERP و اصدار الايصالات من الممول إلى المستهلك النهائى ، و الاطلاع علي التقارير التشغيلية ، والدعم التشغيلي والإتصال ، مضيفًا أنه للوصول إلى حزمة أدوات تطوير البرمجيات يكون من خلال الرابط التالى https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/ .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن منظومة الايصال الالكتروني سوف تتيح بعض أنواع الاخطارات التى سيتم تحديدها و تنفيذها خلال مراحل المنظومة من خلال عدة قنوات مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بالممول ERP؛ والبريد الإلكتروني من خلال البريد الإلكترونى الرئيسى لشركة الممول والرسائل النصية القصيرة من خلال رقم الهاتف للممول.