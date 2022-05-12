شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُعدُّ قطاع الكهرباء من اهم القطاعات الرئيسية للدولة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واستطاعت مصر، القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية بأكثر من 28 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية.
وأكد التقرير أن خطة عام 22/2023 أبرزت أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذى يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقى الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء مزايا الـمُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.