شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول المعاش للصرف من خلال محافظ الموبايل فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض المستفيدين من نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية من الوقوف لساعات طويلة للحصول على المعاش، ويمكن للراغبين في 5 خطوات فقط تحويل صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية للمحمول، عبر اتباع الخطوات الآتية:

1- قم بالتوجه لفرع الجهة القائم بالصرف من خلالها للحصول على موافقة على إيقاف صرف المعاش منها وعدم وجود مانع لتحويل المعاش على قناة أخرى.

2- قم بالتوجه للمنطقة التأمينية التابع لها لتسليم تلك الموافقة كمستند رسمي حتى يتم تحويل المعاش على جهة صرف أخرى.

3- قم بالتوجه لأقرب فرع شركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول الخاص بك للقيام بما يلي: فتح محفظة إلكترونية في حالة عدم امتلاكك لمحفظة إلكترونية على الهاتف المحمول الخاص بك، وملء نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحساب المحفظة الإلكترونية والتوقيع والحصول على أصل الطلب.

4- قم بالتوجه للمنطقة التأمينية التابع لها لتسليم أصل الطلب مع باقي الأوراق المطلوبة لصرف المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

5- سيصلك رسالة نصية قصيرة لتأكيد تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك والتوجه لصرف المعاش من أي من القنوات المتاحة (فروع شركات المحمول، فروع مقدمي الخدمة مثل فوري وأمان، ماكينات الصراف الآلي).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمي المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله في ي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.