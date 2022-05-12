شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن هيئة التمريض بمصر عام 2020 فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة بأعضاء هيئة التمريض في مصر لعام 2020 مقارنة بعام 2019، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، ومن أهم تلك المؤشرات ما يلي:

وصول إجمالي عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل إلى 227 ألف ممرض، مقابل 229 ألف ممرض عام 2019 بنسبة انخفاض 0.8%.

بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل بالقطاع الحكومي 201.6 ألف ممرضاً، مقابل 205.2 ألف ممرضاً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل بالقطاع الخاص 25.6 ألف ممرض، مقابل 23.8 ألف ممرضا عام 2019 بزيادة بلغت 7.5%.

بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 262.3 ألف عضو، مقابل 258.7 ألف عضو عام 2019 بنسبة زيادة 1.4٪ .

بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 6591 خريج، مقابل 6204 خريج عام 2019 بزيادة 6.2٪.

بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 5151، مقابل 4415 عام 2019 بزيادة 16.7 %.

بلغ إجمالي اعداد خريجي مدارس التمريض 8917 عام 2020/2021 مقابل 9892 عام 2019/2020 بتراجع بلغ 9.9%.