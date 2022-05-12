شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 300 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء بقطاع النقل خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الدولة على زيادة حجم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.

وتحرص الخِطة على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فَمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والري (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبلغ عدد المشروعات الخضراء المُدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.

أما عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، فجاءت تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2 في العام الأول منها 22/2023.