شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد تراجع الواردات المصرية من دول الكوميسا نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع ملحوظ فى حجم الواردات المصرية من مجموعة دول الكوميسا مؤخرا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 15.8 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2021، مقابل 31.4 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 15.6 مليون دولار.

وقالت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز، إن قائمة الواردات المصرية شملت واردات مصر من تونس والتي بلغت نحو 4 ملايين دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 13.4 ملايين دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 9.4 ملايين دولار، يليها الواردات من ليبيا وبلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 5.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 2.7 مليون دولار.

وتضمنت قائمة الدول أيضا الواردات المصرية من زيمبابوى وبلغت قيمتها 2.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 3 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 600 ألف دولار، أما باقى دول الكوميسا فقد تراجعت الواردات منها وبلغت 600 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 9.7 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 9.1 مليون دولار.

وكانت الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت نحو 929.6 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 886.3 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43.3 مليون دولار، وتضمنت قائمة الدول التي شهدت ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إليها كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والسودان وليبيا، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للسعودية نحو 195.1 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 166.4 مليون دولار يناير عام 2021، بزيادة بلغت 28.7 مليون دولار.