شكرا لقرائتكم خبر عن قلة المستورد والأعلاف ترفع أسعار المواشي 50 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستهلكون أن أسعار المواشي بسوق الدمام تشهد ارتفاعا مما تسبب في العزوف عن الشراء، قبل فترة من حلول عيد الأضحى، إذ زادت في بعض أنواع الأغنام من 1000 ريال إلى 1200 ريال بنسبة 20 %، بينما زادت في البعض الآخر من 1200 ريال إلى 1800 ريال بنسبة 50 %.

وكشفت جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” في سوق الدمام عزوف المستهلكين عن الشراء، إذ طالب بعضهم الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، لا سيما أن الزيادة غير مبررة، فيما عزا التجار الارتفاع إلى زيادة الأعلاف وقلة المستورد، ورسوم إيجار الأحواش الخاصة بالأغنام.

وقال كرامة الحارثي: إن أسعار الأغنام مرتفعة دون مبرر، مشيرا إلى أن التجار تعزي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأعلاف، ورسوم إيجار الأحواش الخاصة بالأغنام.

وأضاف الحارثي: إن الارتفاع يؤثر على حركة الشراء في السوق خاصة لمتوسطي الدخل إذ يعزفون على الشراء، مطالبا الجهات المختصة بوضع حلول لارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار.

وقال محمد الدوسري: إن أسعار الأغنام تشهد ارتفاعا في الأسواق حاليا، وذلك قبل فترة من موسم عيد الأضحى، التي تشهد زيادة نظرا للإقبال عليها، مشيرا إلى أن الإقبال في المواسم يأتي نظرا لتقديم الذبيحة في المناسبات والأفراح، إلا أن الأسعار حاليا لا تناسب أصحاب الدخول المتوسطة.

وأضاف الدوسري: إن ارتفاع الأسعار غير مبرر حاليا، مطالبا الجهات المختصة بمراجعة تلك الأسعار ووضع حلول عاجلة حتى يعود الإقبال من المستهلكين لشراء الأغنام في الفترة الحالية.

وقال محمد القرني: إن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعا لأسعار المواشي، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يدفع البائعين إلى رفع الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بمراقبة أسعار الأعلاف التي تتسبب في الزيادة بشكل دائم، إذ تتفاوت أسعارها من يوم لآخر.

وأضاف أن أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار أصحاب الدخل المتوسط لا سيما أن الزيادة غير مبررة، فيما يجب وضع حلول عاجلة ودراسة الأمر من قبل الجهات المختصة لعودة حركة الشراء مرة أخرى للأسواق بعد عزوف المستهلكين.

وقال سلطان المطيري: إن السعر الحالي للمواشي يعد مرتفعا بشكل مبالغ فيه عن الأسعار السابقة، مشيرا إلى أن الأسباب تنوعت ما بين قلة المستورد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن المستهلك يبحث عن السعر الأقل الذي يناسب دخله، خاصة أن الموسم الحالي، يشهد إقبالا على الشراء نظرا لكثرة المناسبات والأفراح التي تقدم بها الذبائح.

وأضاف المطيري: إن ارتفاع الأسعار تسبب في عزوف المستهلكين بسبب الزيادة غيرة المبررة، إذ إن بعض الذبائح رغم صغر حجمها فإنها تشهد ارتفاعا في السعر.

وقال نمر المطيري: إن أسعار بعض المواشي ارتفعت من 1000 ريال إلى 1200 ريال، فيما زادت أنواع أخرى من 1200 ريال إلى 1800 ريال، دون أسباب واضحة، إذ إن التجار يبررون الزيادة بارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف المطيري: إن المستهلكين يطالبون الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة ومراقبة التجار، بهدف وضع أسعار تناسب أوضاعهم المالية، خاصة لأصحاب الدخل المتوسط، مشيرا إلى أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار فإن الأسواق ستشهد في الفترة المقبلة عزوفا من المستهلكين.