شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» توفر فرصا استثمارية واعدة بطرحها «درر الشرقية» للبيع في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح شركة «أدير العقارية» عقارات «درر الشرقية» للبيع في مزاد علني يُقام في فندق كمبينسكي العثمان الخُبر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022م.

وتتنوع العقارات بين أراض تجارية، وعمائر ومجمع سكني، ومستودعات صناعية وتجارية، تناسب مختلف المشاريع الاستثمارية، بمساحة إجمالية تزيد على 59 ألف متر مربع، تتوزع في أهم مواقع مدن الشرقية الكبرى (الدمام - الخبر - الظهران)، لتشكل فرصا استثمارية بارزة في أكثر مدن المملكة نموا وتحضرا.

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أهمية هذه العقارات التي تتميز بتنوع استخداماتها ومساحاتها، ما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد، علاوة على تمركزها في أهم مناطق الجذب الاستثماري بالمنطقة الشرقية، بإطلالات فريدة على شوارع وطرق رئيسية مهمة، لتشكل فرصا نموذجية رائعة للاستثمار العقاري الناجح.

وبيَّن آل سعد أن عقارات «درر الشرقية» تمنح المستثمرين فرصة استثنائية لإنشاء مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية مبتكرة، ترتقي بالمشهد العمراني للشرقية، وتعزز من جودة الحياة فيها تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بفضل المقومات الفريدة التي تتمتع بها، ما يؤكد أهميتها ويرفع من قيمتها الاستثمارية على المدى البعيد.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن طرح عقارات «درر الشرقية» للبيع في مزاد علني يأتي في وقت تشهد فيه مختلف مدن المنطقة الشرقية حِراكا تنمويا رفيعا في مختلف قطاعات الأعمال، ونشاطا اقتصاديا بارزا مدعوما من أمير المنطقة، وحكومة المملكة، ما انعكس على حيوية المنطقة، وساهم في تعزيز بنيتها التحتية، الأمر الذي جعل منها منبعا للفرص الاستثمارية الواعدة، وفي مقدمة الوجهات الجاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.