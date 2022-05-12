شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشروع زيادة صادرات الشركات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتفعيل مشروع جسور من خلال تدشين فروع جديدة وتفعيل الكتالوج الالكترونى ؛للترويج للمنتجات المصرية في الخارج تزامنا مع خطة جديدة تستهدف زيادة الصادرات ، تزامنا مع توجهات الدولة لزيادتها ل 100 مليار دولار سنويا تعرف على التفاصيل في 10 معلومات.

1 - تم تسجيل نحو 18 ألف منتج لعدد 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني.

2 – الهدف من ذلك الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

3 - تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المصرية خاصة صغار المنتجين لتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها مجانًا على هذه المنصة الإلكترونية.

4 – تتيح المنصة الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر منظومة متكاملة توفرها شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد).

5 - تتضمن كافة خدمات النقل واللوجستيات من باب المصنع إلى المستورد بالخارج باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B معاملات الشركات / التعامل مع تجار الجملة .

6 – تم تغيير نموذج عمل الشركة للقيام بخدمات الوساطة والتسويق والنقل والوجستيات.

7 - تم التعاقد مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون مع شركة مصر للتأمين لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة "جسور".

8 – سيتم التعاون مع البنك الأهلي المصري في توفير خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9 - تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بكوادر وخبرات من القطاع الخاص، وإعادة رسم الصورة الذهنية لشركة النصر باسم "جسور" وشعار "نعبر العالم".

10 – تم إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية من خلال 16 مركزا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة اعتمادا على التعاون مع وكلاء للشركة فى الدول المحيطة بدولة المقر.