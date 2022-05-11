شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة مع استمرار قلق المستثمرين بعد بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، وتصدر ناسداك الخسائر، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي لم تفلح في تهدئة قلق المستثمرين من رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس آب، مقابل ارتفاع 1.2 بالمئة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في مارس آذار والذي شكل أكبر قفزة منذ سبتمبر أيلول 2005. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 بالمئة، مقارنة مع توقعات بلغت 8.1 بالمئة، ولكن أقل من 8.5 بالمئة في الشهر السابق.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته، لكن من غير المرجح أن يتراجع سريعا بما من شأنه أن يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير خططه الحالية لتشديد السياسة.

ووفقا لبيانات أولية، فقد تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 65.51 نقطة أو 1.64 بالمئة ليغلق عند 3935.54 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 370.94 نقطة أو 3.16 بالمئة ليهبط إلى 11366.73 نقطة. كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 325.42 نقطة أو 1.01 بالمئة إلى 31835.32 نقطة.