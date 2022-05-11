السعودية والولايات المتحدة تعززان تعاونهما التجاري في التقنية والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، مع نائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والتعاون التجاري في التقنية والابتكار، وذلك على هامش زيارته الولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية إقامة تحالفات قوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأطلع السواحة خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، الجانب الأمريكي على الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم مجالي الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، والمبادرات التي أطلقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، وصولا إلى تتويجها بجائزة القيادة الحكومية من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لتبنيها أفضل السياسات واللوائح التي تدعم هذا المجال.

وتطرق إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة، المتمثلة في وجود بنية رقمية داعمة، وتشريعات محفزة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة،إذ إن حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية تجاوز أكثر من 40 مليار دولار.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار، والاستفادة من الفرص التجارية المتعددة التي أتاحتها رؤية المملكة الطموحة 2030.

طرح فرص

في سياق متصل استعرض وفد المملكة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة التجارة الأمريكية «USCC»، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وعدد من تنفيذي كبرى الشركات الأمريكية، في مجالات التقنية والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في المجالات المعنية، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر.

ويهدف اللقاء لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الابتكار بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكات بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والتي تتيح فتح قنوات فعالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعزيز علاقات

إلى ذلك عقدت الهيئة السعودية للفضاء، عددا من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن، حيث ناقشت اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، كما بحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء.

والتقى السواحة بكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جيمس دي تايكليت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فوييجر سبيس ديلان تايلور، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ليان جي كاريت.

وشهدت هذه اللقاءات حضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي.