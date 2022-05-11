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ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى خاص بمدينة جيزان، طرحتها أمانة منطقة جازان، وذلك في مزايدة عامة تتضمن تأجير قطعة أرض بمدينة جيزان لغرض إقامة مشروع المستشفى بمساحة 21,815.35 م2، بعقد يمتد لـ25 عاما.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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