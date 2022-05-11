المركز الإسلامي

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وأوضح المركزان خلال ندوة عقداها بالرباط أمس أن هذا الحدث سيعطي فرصة لنحو 400 عارض من 57 دولة لبحث سبل ووسائل الارتقاء بالمبادلات التجارية بين الدول الإسلامية، واستكشاف آفاق التنمية التجارية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.وبالموازاة مع المعرض سيتم تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات حول الاستثمار بدول العالم الإسلامي، واقتصاد المعرفة، والتصديق على المنتجات الغذائية الحلال للبلدان الأفريقية، إضافة إلى التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين من عدة بلدان، والانفتاح على أسواق جديدة.
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