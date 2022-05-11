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وبين «الاتحاد أن التعداد يعد إضافة مهمة للتعرف على التغيرات السكانية، والمباني والمنشآت ونشاطها الاقتصادي؛ لمساعدة الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين المتمثلة في الصحة والتعليم، وتحقيق طفرة اقتصادية تعتمد على الاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية، وأيضا التعرف على المعدلات الحقيقية للبطالة، ومن ثم إيجاد حلول ناجعة لتقليصها، وخلق فرص عمل تستوعب الطاقات الوطنية، لتحقيق مبدأ جودة الحياة على أرض الواقع، من خلال اتخاذ الدولة للقرارات المناسبة الداعمة للجهات التنفيذية، ومساعدة القطاع الخاص؛ ليقوم بدوره الوطني التنموي، ونشر برامج التنمية في ربوع المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف التجارية السعودية أكد أهمية «تعداد السعودية 2022» الذي يعد الخامس في تاريخ المملكة، لافتا إلى أن التعداد يهدف إلى تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي في أنحاء المملكة، ليصبح ذلك قاعدة معلومات موثوقة ذات مصداقية عالية، يتم الركون إليها في المشروعات التنموية الشاملة في المملكة في ضوء رؤية 2030.وبين «الاتحاد أن التعداد يعد إضافة مهمة للتعرف على التغيرات السكانية، والمباني والمنشآت ونشاطها الاقتصادي؛ لمساعدة الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين المتمثلة في الصحة والتعليم، وتحقيق طفرة اقتصادية تعتمد على الاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية، وأيضا التعرف على المعدلات الحقيقية للبطالة، ومن ثم إيجاد حلول ناجعة لتقليصها، وخلق فرص عمل تستوعب الطاقات الوطنية، لتحقيق مبدأ جودة الحياة على أرض الواقع، من خلال اتخاذ الدولة للقرارات المناسبة الداعمة للجهات التنفيذية، ومساعدة القطاع الخاص؛ ليقوم بدوره الوطني التنموي، ونشر برامج التنمية في ربوع المملكة.

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