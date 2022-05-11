إدارة طيران أرامكو المزود الأمثل لحلول النقل الجوي للشركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية فهد العبدالكريم، أن إدارة طيران أرامكو السعودية حققت خطوات هائلة في أن تصبح المزود الأمثل لحلول النقل الجوي للشركة، كما نمت طموحات الشركة بالتزامن مع قدرتها في مجابهة التحديات، ومن ثم فإن الاستجابة السريعة هي الأفضل من حيث الكفاءة في الصناعة، وتفخر الشركة بأن تقدم لمجتمعها صناعة خدمة طيران ذكية ومبتكرة.

وأوضح العبدالكريم في جلسة نقاش بعنوان «دور الطيران في التنمية الاقتصادية، لا سيما في دورها الفعال في إنتاج وصناعة الزيت»، في مؤتمر مستقبل الطيران بمدينة الرياض، أن الطيران يعد أحد أكثر الصناعات العالمية التي تربط الثقافات والصناعة والمجتمعات عبر القارات. وعلى المستوى الاقتصادي، يلعب الطيران دورا محوريا في دعم الاقتصاد العالمي والبنية التحتية.

وأضاف العبدالكريم أن الطيران هو مساهم رئيس في الازدهار الاقتصادي العالمي، حيث يوفر أكثر من شبكة نقل عالمية ضرورية للأعمال التجارية العالمية، كما أنه يولد نموا اقتصاديا من خلال خلق عدد من فرص العمل، وتيسير أعمال التجارة والسياحة.

ويشكل مؤتمر مستقبل الطيران فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافدا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، ويحضره نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم وقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات، علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وبمشاركة أكثر من 120 متحدثا.