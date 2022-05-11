شكرا لقرائتكم خبر المنظمة العربية للطيران تناقش استعادة نشاط النقل الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الاجتماع آلية استعادة نشاط النقل الجوي والسبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش، إلى جانب مستقبل الطيران والأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول وتأثيرها على صناعة الطيران بسبب قيود السفر التي أثرت بشكل كبير عليه، وإعادة البناء بشكل أفضل، وجعل قطاع طيران أكثر مرونة.وتناول الاجتماع الآليات والخطوات والإجراءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية الكفيلة بجعل قطاع الطيران المدني أكثر صلابة في مواجهة المخاطر والمتغيرات من الجائحة والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قطاع الطيران المدني، إضافة إلى مناقشة أوضاع الطيران المدني والخطط المستقبلية للمطارات.
أبرز ما تناوله الاجتماع:
- آلية استعادة نشاط النقل الجوي
- السبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش
- تأثير الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطيران
- جعل قطاع الطيران أكثر صلابة أمام المخاطر
- أوضاع الطيران والخطط المستقبلية للمطارات
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة العربية للطيران تناقش استعادة نشاط النقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.