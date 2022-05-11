شكرا لقرائتكم خبر المنظمة العربية للطيران تناقش استعادة نشاط النقل الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج في اجتماع الطاولة المستديرة التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني بالشراكة مع سلطة الطيران المدني السنغافورية لفائدة الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني واختتم فعالياته أمس في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع آلية استعادة نشاط النقل الجوي والسبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش، إلى جانب مستقبل الطيران والأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول وتأثيرها على صناعة الطيران بسبب قيود السفر التي أثرت بشكل كبير عليه، وإعادة البناء بشكل أفضل، وجعل قطاع طيران أكثر مرونة.

وتناول الاجتماع الآليات والخطوات والإجراءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية الكفيلة بجعل قطاع الطيران المدني أكثر صلابة في مواجهة المخاطر والمتغيرات من الجائحة والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قطاع الطيران المدني، إضافة إلى مناقشة أوضاع الطيران المدني والخطط المستقبلية للمطارات.

أبرز ما تناوله الاجتماع:

