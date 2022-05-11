وفد سعودي يبحث مع هولندا الشراكة التجارية والاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث وفد سعودي برئاسة نائبة وزير التجارة، الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، مع هولندا التعاون في إطار توطيد وتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

ويضم الوفد السعودي الذي تستمر جولته حتى اليوم قيادات من وزارات: الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المركز الوطني للتنافسية، ميناء جدة الإسلامي، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية مثل: أرامكو السعودية، سابك، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك».

ويجري الوفد عددا من اللقاءات الرسمية وجلسات العمل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في مملكة هولندا، استهلت باستقبال نائبة الوزير للشؤون الاقتصادية الخارجية الدكتورة هانيكه سخاولنج، في العاصمة الإدارية لاهاي للوفد السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا زياد العطية، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.

واشتملت أعمال اليوم الأول على زيارة مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي (ICAI)، وجامعة أمستردام وقرية حاضنات الأعمال، حيث اطلع الوفد على أحدث المستجدات والممارسات المعمول بها، نظرا للخبرات الواسعة التي تمتلكها هولندا في مجال العلوم المبتكرة، وتطوير المعرفة والتقنية في مجالات الطاقة المتجددة، الغذاء، النقل، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، المدن الذكية، والابتكار. وفي وقت لاحق نظمت وزارة الخارجية الهولندية جلسات عمل شاركت فيها قيادات كبريات الشركات الهولندية (Shell، Unilever، Phillips)، ومنظمة (VNO-NCW) التي تعد الاتحاد الأكبر لأصحاب الأعمال والصناعة في هولندا، وتمثل أكثر من 185 ألف منشأة، إلى جانب منظمة (TNO) التي تصنف واحدة من أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم المهتمة بالاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة.

واستعرضت الجهات المعنية في الجانب السعودي الفرص الواعدة وآفاق التعاون والشراكة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل ما تتمتع به المملكة من ميزات تنافسية وفرها موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها، مما جعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرا مجديا اقتصاديا وداعما لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.