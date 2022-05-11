أخبار البورصة اليوم الأربعاء 11-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما تراجعت خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه.





البورصة تربح 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما تراجعت خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه. البورصة تربح 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما تراجعت خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 313.9 مليون ورقة مالية بقيمة 854.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.55%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 128.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 827.9 ألف جنيه، 75.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 10855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3801 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 84 ألف سهم، 1450 سهم، 39 ألف سهم، 873.8 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 84 ألف سهم، 1450 سهم، 39 ألف سهم، 873.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا ، 2.25 مليون سهم، 138 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 3.15 مليون سهم، واشترت الثانية 115 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.98%.





مدينة الإنتاجأعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات 147.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 125.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 17.84%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 50.4 مليون جنيه، مقارنة مع 25.6 مليون جنيه بنسبة نمو 97.2%.





إنكوليس قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة بالم هيلز للتعمير عضوًا بمجلس إدارة الشركة بمقعدين ويمثلهما طارق طنطاوي وحازم بدران وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية من القائمة "د" الى القائمة "أ" وكذا إدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس.