شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه؟.. أبل تسعى لتجديد Touch ID لطرازات أيفون المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن شركة آبل قد فازت ببراءة اختراع لتقنية العرض الجديدة التي يمكنها التقاط البيانات الحيوية بسرعة ودقة أعلى باستخدام الألياف الضوئية، ووفقًا لتقرير صادر عن PatentlyApple ، فقد منح عملاق التكنولوجيا براءات اختراع لتقنية يمكنها التقاط صورة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد لكائن أو مستخدم بالقرب من الجهاز، وفي بعض الحالات، قد تتضمن الصورة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد بيانات بيومترية.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن البيانات الحيوية هي المعلومات المتعلقة بسمات جسمك، ويجب أن تكون هذه البيانات فريدة ويمكن أن تكون عينيك وبصمة إصبعك ووجهك وميزات أخرى، وأحد الأمثلة الأكثر شيوعًا لتقنية المقاييس الحيوية التي يستخدمها معظمنا يوميًا هو بصمة الهاتف الذكي وميزة التعرف على الوجه، وتستخدم ميزات الأمان هذه خصائصك المادية الفريدة للتحقق من هويتك.

وتستخدم التقنيات الموضحة في طلب براءة الاختراع الألياف الضوئية أو حزم الألياف الضوئية لإصدار أو استقبال الإشعاع الكهرومغناطيسي من خلال الشاشة، وتجدر الإشارة إلى أن التقنيات الموضحة في براءات اختراع أبل لا تصل دائمًا إلى المنتج الفعلي وإذا كانت الشركة تخطط لتجديد Touch ID، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر، وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن نرى ميزة Touch ID في أجهزة أيفون القادمة.

ووفقًا لمحلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo ، من غير المرجح أن تطلق أبل أي طراز أيفون مع ميزة Touch ID تحت الشاشة في العامين المقبلين، في سبتمبر من العام الماضي ، توقع Kuo أن الشركة قد تطلق طراز أيفون بميزة Touch-ID الجديدة في أواخر عام 2023 ، لكن تغريداته الأخيرة تتعارض مع هذا الادعاء.

للتذكير، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن أن شركة أبل تختبر Touch ID تحت الشاشة لسلسلة أيفون 13 الرائدة الحالية. زعمت تقارير من وول ستريت جورنال وبلومبرج أن عملاق التكنولوجيا اختبر الميزة في بعض طرز أيفون 13.