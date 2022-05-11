شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، فيما أجج المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 32123.24 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27بالمئة إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 11645.57 نقطة.