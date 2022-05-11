شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والإمارات والكويت بجلسة الأربعاء باستثناء صعود "البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.18% رابحًا 23.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2011.65 نقطة، وتصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.92% خاسرًا 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3528.53 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.91%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.96% خاسرًا 130.23 نقطة ليغلق عند مستوى 13379.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.82% خاسرًا 420.39 نقطة ليغلق عند مستوى 22674.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.5 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي الاتصالات والأدوية بنسبة 0.85%، 0.83%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.49%، 0.43%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.36%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.72%.

وقفز 80 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 4.79%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.58%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 2.36%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 7.95%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 6.55%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.24 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيوتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.92% خاسرًا 69.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3528.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.9 مليون سهم محققة ما قيمته 479.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 7088 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.17%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 1.98%، 1.88%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.46%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.72%، فيما تراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.13%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.75%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.8 مليون ورقة بقيمة 132.2 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيكما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسرًا 123.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9747.28 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.849 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 294.9 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.77%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.68%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، ثم قطاع المرافق بنسبة 1.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية والعقارات بنسبة 0.16%، 0.01%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 2.56%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 2.43%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 1.11%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.93%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم "شركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 374.2 مليون درهم.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.91% خاسرًا 158.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8142.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.06% خاسرًا 189.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9042.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.41% خاسرًا 89.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.63 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.68% خاسرًا 112.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6586.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 300.8 مليون سهم بقيمة 87.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.2 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.68%، ثم قطاعي المنافع والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، 1.26%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية بنسبة 2.83%، 0.68%، على التوالي.





بورصة البحرينفيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.18% رابحًا 23.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2011.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 950.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 413.48% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 42.91% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.32%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 14.50% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 4%، 0.4%، على التوالي، وصعد سهمي شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.67%، 1.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 21.98% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.91%، وهبطت أسهم المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد، المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 5.06%، 0.7%، 0.64%، 0.3%، على التوالي.