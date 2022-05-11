شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 11 شركة 110 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على 9 شركات لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركات مهلة حتى يوم 16 مايو الجاري، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أن يتم إعادة عرض موقفها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام.

وشملت قائمة الشركات التي تخاطبها لجنة القيد وهم جينيال تورز، جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جولدن بيراميدز بلازا، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما قررت اللجنة، تغريم شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركتين، بقرار لجنة القيد وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية من القائمة "د" الى القائمة "أ" وكذا إدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس.

وفي سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار شطبًا إجباريًا والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 725 مليون جنيه موزع على عدد 7.25 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه ‏مصري للسهم الواحد، ممثلة في (5) إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، نظرًا لعدم ‏التزامها باستيفاء شروط القيد واستمراره المرتبطة بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول طبقا لأحكام المواد ارقام (10) و(53) و (53) مكرر من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

وأن يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول ‏غدًا الخميس، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام نقل الملكية (خارج ‏المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة، مع اخطار شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لإعمال ‏شئونهم.‏