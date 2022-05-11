شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الغذائية: العودة لمستندات التحصيل فى استيراد الخامات يوفر احتياجات المصانع والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن العديد من المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج مما أثر مباشرة على عملية التصدير و مما أدى أيضا الى زيادة الأسعار للمنتجات مما كان سوف يؤثر سلبا علي تنافسية صادرات الصناعات الغذائية في الأسواق العالمية. وبهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ سوف تتوافر مستلزمات الإنتاج و المواد الخام مما سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالي توفير المنتجات للتصدير و تنفيذ العقود التصديرية للشركات.
أكد برزي علي دعم القطاع الخاص للسيد رئيس الجهورية و وعدهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التصدير للوصول الي 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.
ويتوجه المجلس أيضا بتوجيه الشكر الي المجموعة الاقتصادية المشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعتهم و تواصلهم مع المجتمع الصناعي لتقييم الوضع الاقتصادي و العميلة الإنتاجية.